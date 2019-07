SININE PUNKT: NASA avaldas haruldase foto marsikulgurist 

NASA maandas mobiilse teaduslaboratooriumi Curiosity Marsil 6. augustil 2012. Curiosity on kõigist marsikulguritest kõige suurem. Mõõtmetelt (3,1 meetrit pikk , 2,7 meetrit lai ja 2,1 meetrit kõrge) on ta sama suur kui maastikuauto ja kaalub 900 kilogrammi. Teadlaste plaani järgi pidi marsikulgur töötama ühe Marsi aasta ehk maapealses ajaarvestuses 23 kuud. Praeguseks on Curiosity olnud rivis juba üle 83 kuu ning töö jätkub.

Curiosity liigub kuuel rattal tuumaenergia abil ja suudab päevas läbida kuni 144 meetrit. Marsikulguri varustuses on videokaamerad, keemialabor, ilmajaam, kaks meetrit pikk robotkäsi ja laserikiir. Programmi esialgne maksumus küünib 2,5 miljardit dollarini.

Marsil töötatud ligi seitsme aasta jooksul on Curiosity teinud hulgaliselt avastusi ja saatnud Maale palju kvaliteetseid fotosid. Näiteks on marsikulgur avastanud Gale´i kraatrist ohtralt tõendeid kunagise vee olemasolu kohta.

SELFI: Nii näeb välja Marsil seitsmendat aastat elu otsiv Curiosity. Foto tegi marsikulgur ise. Foto: Reuters/Scanpix

Samal teemal MISSIOON SAI LÄBI: marsikulgur Opportunity vaikis igaveseks 14. veebruar 2019, 14:00 Marsikulgur Curiosity otsib kuuendat aastat maavälist elu 9. august 2017, 04:00 Üheks suuremaks saavutuseks võib pidada metaanitaseme järsu kõikumise avastamist, millest NASA teadlased teavitasid avalikkust 2014. aasta algul. Nii muutus metaani hulk Marsi atmosfääris 60 päeva jooksul kuni kümme korda. See lubab oletada, et Marsil oli või on veel praegugi primitiivne elu. Olgu lisatud, et seni suurima koguse metaani fikseeris Curiosity eelmisel kuul.