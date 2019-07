Töötute arv suureneb: kõige rohkem on töötuid Ida-Virumaal ja kõige vähem Hiiumaal 

Teises kvartalis on töötuna registreeritud keskmiselt 30 754 inimest, mis moodustab 16-aastasest kuni pensioniealise töötaja tööjõust 4,7 protsenti. Esimeses kvartalis on registreeritud töötute arv vähenenud, kuid võrreldes 2018. aasta teise kvartaliga, on registreeritud töötute arv suurenenud ühe protsendi võrra. Vähenenud töövõimega inimesi on teises kvartalis keskmiselt 9 788. See moodustab kolmandiku registreeritud töötutest.