INVESTORID RASSIVAD: majanduskasv on pannud aina rohkem ettevõtteid börsile sisenema 

Viimaste aastate jooksul on palju ettevõtteid andnud mõista, et nad võivad tulevikus saada börsiettevõteteks, mõne plaanid on selgemad ja kindlamad, mõnel ebakindlamad ja terendavad kusagil kauguses võimalike strateegiliste valikutena. Börsile minek on praeguses majanduse kõrgfaasis populaarne, kuna raha liigub palju, inimeste pangakontode jäägid aina kasvavad ja ettevõtted julgevad suuremaid plaane teha, mis sageli eeldab ka investoritelt lisakapitali kaasamist.