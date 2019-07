Eesti uudised VIDEO | Haigekassa asus toetama vähidiagnoosi saanud naiste munarakkude külmutamist Toimetas Hindrek Pärg , täna, 00:01 Jaga: M

Foto: Stanislav Moshkov

Kui seni tuli vähidiagnoosi saanud naistel ise leida paar tuhat eurot, et säiliks lootus emaks saada, siis alates juulist tasub munarakkude külmutamise eest haigekassa. Naistearst Külli Erlangi sõnul on see teenus väga vajalik, sest mitmed vähid on just noorte naiste haigused.