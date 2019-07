Põlengu üle elanud mees: „Hüüdsin oma koera, vaikus! Arvasin, et olen ta kaotanud...“ 

Sergei kahetoaline korter on pärast põlengut elamiskõlbmatu. Kogu elamine on täis kirbet lõhna, lumivalged laed on tuli võõbanud mustaks, aknad on kuumast kaardus. Mees ei ole aga käed rüpes istuma jäänud. Pühapäeva pärastlõunal käib vilgas töö. Sergei on appi palunud remondimehed, kes tahmast läbi imbunud seinaplaate, tapeete ja põrandaid hoogsalt lahti kangutavad.