Suursaadikuskandaal muserdab ajakirjandusvabadust  

Neil Basu hinnangul tekitati saladokumentide avalikustamisega Suurbritannia ja USA koostööle korvamatut kahju ning kuigi Sunday Timesi andmeil on politseil lekitaja teada, väidab ta, et süüdi on ka ajakirjandusväljaanded. „Neid dokumente avalikustades teadsid ajakirjanikud, et nad rikuvad seadust sel määral, mida ei või kuidagi õigustada avaliku huviga,“ teatas ta.