Deivil Tserp | Eestlase diagnoos – motohull üle 50 aasta 

Mu noored ametivennad on mõnikord omavahel arutanud, kas kaasmaalaste pöörane rallihuvi on vingelt kihutava Ott Tänaku ja tema eduka eelkäija Markko Märtini teene. Loomulikult on mõlemad mehed aidanud rallisõltuvust süvendada, samas ütlen kindlas kõneviisis, et eestlased on juba ammu auto- ja motospordi usku. Selle mõistmiseks tuleb ajas rohkem kui pool sajandit tagasi minna.