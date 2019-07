Tiit Terik | Laulupidu tõi rohelise pealinna tiitlile lähemale 

Äsja lõppenud laulu- ja tantsupidu oli hea näide sellest, et midagi saab ka väikeste sammudega päriselt muuta. Lõputu tarbimishullus koos vähese teadlikkusega on meile kõigile ohtlikud. Tänavune suur ühislaulmine ristiti meedias isegi roheliseks laulupeoks – biolagunevad toidunõud, korduvkasutatavad joogipudelid, biogaasil laulupeo tuli jne. Mulle meeldis väga Eesti Pandipakendi uuenduslik lahendus koguneva taara käitlemiseks – märkasite lauluväljakul ehk isegi roheliste seljakastidega Tallinna õpilasmaleva noori, kes aitasid külastajatel sorteerida oma pandipakendid muust prügist eraldi. Loodan, et juba järgmisel laulupeol näeme rohkem ka ainult pandipakenditele määratud konteinereid. Teine koht, kus inimesed said oma käitumisega säästa nii raha kui ka keskkonda, olid veepudelite täitmise punktid, mille võimaldas Tallinna Vesi. Kuigi igapäevases prügisorteerimises ei ole Eesti veel nii tubli, kui me sooviksime ja peaksime, siis laulupeo näitel saab öelda, et koos astutud väikeste sammudega jõuame kaugele.