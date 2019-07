Taavi Libe | Festivalikuu murrab müüdi eestlasest kui üksiklasest 

Tänavuse rahvakogunemiste suve avas sümboolselt mõistagi laulupidu. Sattusin nii enne kui ka pärast pidu massides liikudes pealt kuulma inimeste vestlusi, kes olid vähemalt jutu järgi peo ajal Eestimaad avastama sattunud küllaltki juhuslikult. Umbes niimoodi, et surfad suviseid reisiplaane tehes lennupiletialesid ning avastad, et suvalise odavlennufirma pakkumine tooks üliodavalt nädalaks Tallinna. Ah et Tallinna... Guugeldades tulevad nutiseadme ekraanile päris kaunid vanalinnavaated. Lisaks veel endine Nõukogude Liidu osa, nii et omajagu eksootikat peaks ka jaguma. Neljaks-viieks päevaks tasub minna küll!

Elu polegi ainult rist ja viletsus

Ja kui Tallinna kohale jõudes tatsavad gruppide kaupa ringi kentsakates vanaaegsetes riietes noored inimesed ja rätikutes memmekesed ning hotelli administraator hoiatab, et sel nädalavahetusel ei maksa õhtuti Kadrioru kandis taksot tellima hakata, siis ongi turistis tekkinud piisav huvi, et ta ostab pileti müstilisele üritusele nimega laulupidu. Eelmüügist, kusjuures! Mis tagantjärele tarkusena tähendab, et neljaliikmeline Võru perekond, kes pühapäeval teisest Eesti servast pealinna sõitis, et kohalikus mudilaskooris laulvale võsukesele kaasa elada, pidi lauluväljaku väravas pettunult otsa ümber pöörama.

See selleks. Aga pileti ostnud välismaalased said eestlastest pildi, mida nad ilmselt poleks osanud oodata. Olen ise välismaal mitu korda sattunud olukordadesse, mis seab kohalikud elanikud situatsiooni, kus teatud stereotüübid on lihtsad purunema. Vahest eredaimana meenub mulle pühapäevahommik ühes Keenia väikekülas. Kui muidu valitses külakeses viletsus ning ringi lippasid katkiste või seitse numbrit suuremate riietega põnnid, mehed üritasid välismaalast nähes iga hinna eest välja mõelda mõttetuid tegevusi, mille eest oleks võimalik raha küsida ning küla naised tegid rusutud moel oma igapäevatoimetusi ja hoidsid majapidamist korras, siis pühapäevahommikul valitses külas vaikus. Kuni punase savitolmuga kaetud külateed täitusid äraseletatud nägudega perekondadega, kes kiriku poole sammusid. Nende argipäevased määrdunud kaltsud olid asendunud imeilusate ja säravpuhaste kirikurõivastega.

Selline rongkäik purustas hetkega müüdi sellest, et inimeste elu on ainult üks rist ja viletsus. Kujutan ette, et laulupidu näinud turistidel purunes samuti müüt sellest, et nad on sattunud riiki, mis on võtnud suuna äärmuslusele, mis on polariseerunud ja kus inimesed hoiavad omaette ning võõrastavad muu päritoluga inimesi.

Publikuta pole jäänud veel keegi

Laulupidu sai läbi, aga festivalikuu on ju alles poole peal. Pean tunnistama, et eelmisel nädalal uudiseid lapates kratsisin küll kukalt ega jõudnud ära imestada korraldajate julgust ja esmapilgul ka ogarust sättida oma üritus samasse aega nii paljude teiste suursündmustega: merepäevad, suur rallivõistlus, hipsterite muusikafestival Saaremaal, popmuusikafännide dessant Riiga punapäist inglast vaatama, arvukad kodukohvikute päevad üle Eesti jne.