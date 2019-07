Juhtkiri | Teine kollane kaart politseijuhile 

See, et tegu pole esimese kuulsusega, keda plagiaadikahtlusega on pihtide vahele võetud, tõstatab pealegi küsimuse, kas komisjon on neid kõiki nende ametikohast sõltumatult võrdselt kohelnud. Kas avalikkusele on piisavalt põhjendatud, mille poolest on sotside Rainer Vakra bakalaureusetöö ja Anastassia Kovalenko mõlemad magistritööd rohkem plagiaat kui Elmar Vaheri töö? Kui neist skandaalidest otsida aga muud positiivset tulemit kui akadeemiliste petturite suurest poliitikast eemale tõrjumine, siis see oleks senisest hoolikam kontroll, kuna sellest aastast laseb Tallinna ülikool plagiaadituvastusprogrammist läbi eranditult kõik lõputööd.