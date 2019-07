Seisukoht Seisukoht | Kannu õlle eest paluks õiglast hinda Kristjan Väli, reporter , täna, 17:26 Jaga: M

Foto: TEET MALSROOS

Ei ole saladus, et Tallinnas on väljas söömine ja joomine kohati räigelt kallis. Toitlustusärimehed ütlevad aga, et see pole nende süü ja odavamalt pole võimalik. Ma usun, et on raske, aga kas hingehind on alati põhjendatud? Kardan, et mitte.