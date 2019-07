GALERII | Vaata, kuidas kulges rabas peetud metsalaulupidu! 

Et Hüpassaare rabasaarele ja metsalaulupeole saada, tuli ligemale 1.5 kilomeetrit kõndida mööda laudteed.

Koos lauldi regilaule, jutustati lugusid ning loitsiti, et maa ja ilm saaks paremaks.



Lauldes regilaule, jutustades lugusid ja loitsides, tuletati meelde, et oleme metsarahvas – pärismaalased, kelle maailmatunnetus on sügavalt loodusega seotud.