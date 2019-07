TV3 VIDEO | Rahvusvaheline õhusõu meelitas Ämari lennubaasi tuhandeid inimesi 

Õhushowl osales üle 30 Eesti ja liitlaste lennuvahendi. Teiste hulgas teevad etteaste Poola õhuväe aerobaatika meeskond „Orlik“ ja Eesti vigurlendur Jüri Kaljundi biplaanil Pitts S-2A. Lennutehnika näitusel on vaatamiseks 30 lennukit, millest ligi pooled pakuvad publikule ka esmaklassilist õhuaerobaatikat. Õhus annab efektse esinemise Taani kuningliku õhuväe hävitaja F-16, mis on Dannebrogi 800. aastapäevaks saanud Taani lipu värvides kujunduse.

„Ämari õhushow on eelkõige Eesti rahvale korraldatud üritus, kus näitame lennukeid, mille abil koos liitlastega õhuruumi kaitseme,“ ütles õhuväe ülem kolonel Riivo Valge. Ta lisas, et tegemist on kogupereüritusega, kus tegevusi jagub nii suurtele kui väikestele lennundushuvilistele. „Tegu on viimase viie aasta suurima rahvaüritusega, mida õhuvägi korraldab.“