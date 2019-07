ÕL GALERII JA TV3 VIDEO | Naised ja mehed panid end mudas joostes proovile

Kui eelmisel aastal oli rada mudasem, siis sel korral oli see jällegi vesisem

Mudajooks on leebe kohandus Takistusrajast (ingl. k. OCR Obstacle course racing). Tegemist on spordialaga, kus võistleja või võistlejate tiim peab jalgsi / joostes ületama mitmesuguseid füüsilisi ja vaimseid väljakutseid.