Ablas hiigelhüljes õgis end mõrras surnuks 

“Alguses oli suur üllatus, mõtlesin, et kus täna on ikka kala mõrras. Nii raske oli, et kurat, ei jaksanud üles tõmmata,” rääkis Upa mees Rahnel Saarte Häälele neljapäevasest kalapüügist. Siis aga hakkas paistma hirmsuure mere-eluka saba ja kalamehe rõõm pöördus kurvastuseks. Vähe sellest, et suur hüljes oli püünise kalast täiesti tühjaks söönud – loom oli seal ringi viseldes ka kogu sisu ära lõhkunud.