SUUR GALERII | American Beauty Car Show 2019 

Tegu on ühe unikaalseima autoüritusega lähiriikides. Ürituse raames leiab aset autonäitus, kokkutulek, kiirendusvõistlus, autode rongkäik läbi linna ja muidugi esinevad bändid nii kodumaalt kui ka mujalt.

Autonäitus ja kontserdid leiavad aset väga unikaalses toimumispaigas, milleks on vana piiskopilinnus. Üritus on aastatega laienenud ja hõlmab pea kogu Haapsalu vanalinna. Ürituse nädalavahetusel on Haapsalu vanalinn avatud ainult ameerika päritolu sõidukitele, luues sellega mõnusa ameerikaliku atmosfääri.