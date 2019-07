Eestlaste ekspeditsioonil Antarktikasse avastatakse ridamisi uusi liike ja kogutakse…tolmu 

„Iga 200 meremiili tagant võetakse veeproov ja süstitakse see läbi filtri, mis peab üherakulised organismid tervelt kinni, muul moel hulpiva DNA niikuinii. Seejärel pannakse filter prooviga steriilsesse klaastuubi spetsiaalsesse säilituslahusesse. Eestisse laborisse jõudes hakkame neist proovidest DNAd eraldama ja saame teada, kuidas ja millised liigid kus kohas ookeanis elavad,“ jutustab Kõljalg. „Suure tõenäosusega saame andmeid paljudest liikidest, mille kohta on teadlastel väga vähe öelda, sest need on teadusele uued liigid.“