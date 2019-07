Ukraina parlamendi läbinud seaduse kohaselt hakatakse pedofiile sunniviisiliselt kastreerima 

Juhul, kui Zelenskõi kiidab seadusemuudatuse heaks, oleks Ukrainas maailma ühed karmimad karistused. Väga vastuolulise eelnõu algatajaks oli parempoolne Radikaalne Partei ja selle juht Oleh Ljaško. Kuna nende toetus enne järgmisel nädalal toimuvaid parlamendivalimisi on rahvaküsitluse andmetel alla valimiskünnise, nähakse neljapäeval vastu võetud seadust erakonna viimase meeleheitliku üritusena endale toetajaid juurde meelitada, vahendab The Independent .

Märkimisväärsel kombel kiitis ülemraada selle eelnõu kahe lugemisega heaks 247 poolthäälega, mida oli 21 rohkem kui vaja. Pärast hääletamist tunnistasid aga väga mitmed parlamendisaadikud The Independentile, et nad polnud hääletusele tulnud eelnõud lugenud, sest eeldasid, et tegu on eelnevalt arutluse all olnud seadusemuudatusega.