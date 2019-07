ÕL VIDEO | RÕÕMUSÕNUM: Naissaare maagiliste metsade vahel saab taas rongiga sõita 

Merereis kulgeb väga kiirelt, kuid samas ka rahulikult. Ilm on lihtsalt ideaalne ja merehaigust õnneks ei teki. Sõit Naissaarele kestab tund aega. Laevalt maha astudes olen esmalt lummatud saare ilust. Loodus on tõsiselt kaunis. Saarel on üllatavalt palju rahvast – kõik on tulnud puhkama ja suve nautima.