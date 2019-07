Raamat Vandenõuteooria: kas Ivana Trump võib tõesti olla Venemaa spioon? Katrin Pauts , täna, 00:01 Jaga: M

SPIOON JA TEMA HÜPIKNUKK? Donald Trump sattus külma sõja ajal Nõukogude Liidu eriteenistuste huviorbiiti ning üks spioonidest elas tal lausa kodus – nii spekuleerib värske Trumpi-paranoia raamat „Jäälinnu saladus“. Donald ja Ivana olid abielus aastail 1977–1992. Foto: John Barrett/REX

Trumpi-paranoia on vallutanud ka raamatuturu: üks Valge Maja praeguse asuka salaelu ümber spekuleeriv teos on vaevalt lettidele ilmunud, kui lisandub üha uusi. Eesti keeles on peale „Tule ja raevu“ ning „Hirmu“ ilmunud ka eriti hullu vandenõuteooriat esitlev krimka „Jäälinnu saladus“, mille väidetavalt tõsiselust inspireeritud tegevustik keerleb Donald Trumpi eksnaise Ivana ümber.