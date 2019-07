Mehiste meeste Meka: Keilas kohtuvad õlu ja militaarsus 

Sisuliselt võtavad töö ja hobi (lisaks pruulimisele tuleb ju käia ka õllefestivalidel) kogu meeste aja. Lapsed, kelle pärast missioonidel käimine lõpetati, on nüüd juba suuremad, aga Laasma tunnistas, et naine kipub vahel ikka kurjemalt vaatama, kui abikaasa jälle õlle manu siirdub. Üldiselt saavad kõik lähedased siiski aru, et pruulikoda on pärast kaitseväge nende tugisammas.

„Dokumentide vormistamisel meile öeldi jah, et issand, teil on siin kõik nii hästi tehtud. Kaitsevägi on siin loomulikult aidanud. Tihti nõuad sellist täpsust ka kelleltki teiselt ja on olukordi, kus neile need eeldused ei sobi. Kasvatus on siin teistsugune, põlvkondade vahet on täna näha,“ hindab Jallai.