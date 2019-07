SUVINE MAITSEELAMUS: Mida teha vaarikatest?  

„Vaarikas on lihtsalt suurepärane suvemari!“ ütleb Lia. Tema silmis lisab vaaritetele plusspunkte seegi, et need maitsevad ka sügavkülmast võetuna sama hästi kui praegu oksa küljest võttes. „Sügavkülmutatud vaarikatega armastan teha Kräsupead ja Brita kooki, aga nendega saab ka imehäid kausikooke ja kohupiimarulle,“ ütleb Lia. Kindlasti keedab ta vaarikatest igal aastal ka moosi.