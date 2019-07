Vabatahtlik töö – ägedam, kui esmapilgul välja paistab 

Minu jaoks algas vabatahtlik töö algklassides, kus meie klassiõpetaja pakkus välja võimaluse vahetunnis tahvel ära pesta – preemiat selle eest ei saanud, kuid puhta tahvli pealt on ju hea õppida ning õpetajagi saab veidi hinge tõmmata. Aastaid hiljem tegutsesin ma juba tudengiorganisatsioonis OLE ROHKEM. ning täna tundub vabatahtlik töö juba väga tavapärane. Vabatahtlikust tööst räägib täpsemalt Eesti külaliikumise Kodukant vabatahtliku tegevuse valdkonna juht Eha Paas.

Vabatahtliku töö olemus

„Vabatahtlik töö on minu jaoks hoolimine,“ ütleb Paas. „Kui ma elan kuskil kogukonnas ja näen seal kitsaskohti, siis ma ühel hetkel ma ka mõistan, et ma saan ju ise panustada. Ise minna ja midagi ära teha, ootamata, et keegi teine tuleks seda tegema,“ sõnab valdkonnajuht. Vabatahtlikku tööd iseloomustab tema sõnul kolm tegurit: see on vabast tahtest; selle eest ei saa palka; tööd tehakse kogukonna heaks, mitte otsese sugulase kasuks. Seega – kuigi vanaemal riida ladumisel aitamine on kahtlemata tänuväärt, ei saa seda siiski vabatahtlikuks tööks pidada.

Suurim eeldus vabatahtlikkuse puhul on Paasi sõnul see, et inimene ise tahab teha. Talgukorras võib sageli liituda vabatahtliku tööga igaüks, olgu selleks siis kampaania „Teeme ära!“ või tegemist külaseltsidega. Küll aga võivad eeldused tema väitel kerkida, kui tahetakse spetsialiseeruda: vabatahtlikuks päästjaks või abipolitseinikuks saamiseks tuleb läbida teatud koolitused. Kultuurisündmuse juures vabatahtlik tõlgina abistades on vaja keelt osata. Abistades vabatahtlikuna lastelaagris, tasub kaaluda, kas sulle päriselt meeldib lastega tegutseda. „Iga inimene küsigu endalt, mis talle sobib, mis teda huvitab ja siis hakata vaatama, mis selles valdkonnas teha on,“ lausub Paas lahkelt.

Kuidas vabatahtliku tööni jõutakse? Miks seda tehakse?

Harilik on, et inimene jõuab vabatahtliku tööni just oma kodukohast kaasa lüües. Sealt edasi võib tal tekkida suuremgi huvi edasi panustada. Aina enam on need organisatsioonid, kes vabatahtlikke vajavad, õppinud inimesi paremini kutsuma. Täna leiab kerge vaevaga kuulutusi, lugusid ja informatsiooni, kuidas oma abikätega head teha. Mõistagi alustatakse oma lähedaste kutsumistest, kuid sealtkaudu levib ring ka kaugemale.

Eha Paasi sõnul annab selline tasustamata töö eri inimestele annab isemoodi asju – peamiselt aga: hea enesetunde. „Sa lähed midagi tegema, sest sulle läheb see asi korda. Kas need inimesed, keda tahad aidata, probleemid, mida tahad lahendada. Vabatahtlikuna seda tehes saad rahulolutunde, et sa oled saanud midagi ära teha, sa oled saanud kellelegi vajalik olla, see kokku ongi hea enesetunne,“ selgitab naine.