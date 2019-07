Metsloomaühing nördinud: Aegviidu karule ei antud esialgset õiguskaitset 

Metsaloomaühing esitas Tallinna halduskohtule juuni lõpus koos kodanikuühendusega Eesti Metsa Abiks (EMA) kaebuse keskkonnaameti poolt väljastatud pruunkaru küttimise eriloa tühistamiseks ning isendile esialgse õiguskaitse kohaldamiseks. Enne õiguskaitse kohaldamist aga selgus, et karu on juba maha lastud.

"Me oleme pettunud, et karule ei antud esialgset õiguskaitset, et oleksime saanud üleüldse seda asja sisuliselt arutama hakata ja oma küsimustele vastused," leiavad metsloomakaitsjad sotsiaalmeedias.