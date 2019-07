Juhtkiri | Toitumisõpetust! 

Eestlaste pihamõõdu paisumine on justkui kõverpeeglis muu keskkonnaga, kus infot terviseteadlikust käitumisest on üha rohkem saada, poodides on eridieetide tarvis eraldi pikad riiulivahed ning rahvaspordiüritused on enneolematult populaarsed. Ka teame, et lapsed vajavad vormis püsimiseks 1–1,5 tundi aktiivset liikumist päevas ning mitmekülgset toitu. Või on just tervisealase info üleküllus pea paljudel segi löönud?