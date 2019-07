Seisukoht | Töötage tasuta? 

Tasuliste artiklite puhul kehtivad toimetuses mõistagi kõrgemad standardid – reeglina on need pikemad ja põhjalikumad ning nende kirjutamisele on pühendatud rohkem aega. Tasuta artiklite all tembeldatakse ajakirjanik aga kirjaoskamatuks ja lolliks, kuid kvaliteetsema sisu eest ei taha maksta neist keegi.