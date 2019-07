Jaanus Järs | Eestluse eksam 

Bussis tuletas dirigent kõigepealt meelde, et laulupidu on püha koht, kus tuleb ära unustada lodevad elukombed. Nii need, mille pärast esimene laupidu oli ainult meestele, kui ka igasugused meelemürgid. Või kui juhtubki midagi, ütleme, et puhtteoreetiliselt või õige natuke, ei tohi sellest mingitki klaastaarat vedelema jääda. Kui teed nii, siis on katustel snaiprid, kes valvavad nii rahvusvahelise kui ka sinu julgeoleku järele, ning kõik lähebki hästi. Kunagi olen isegi mõne laulu ära õppinud ning ajutiselt ja armuandmise korras pühitseti mindki laulupeoliseks.