TOP 5 | Kõlvart kehtestab end 

Väidetavalt Eesti päritolu maasikatelt võetud proov on tekitanud ajakirjanduslike uurimuste ahela, mis jätab ostja nõutuna maasikalettide ette: keda saab ja võib usaldada, kui lõuna poolt veereb siia veokitekaupa marju, ent kõik turumüüjad vannuvad, et nende kaup on ise kasvatatud? Toiduohutuse eest vastutavad ametkonnad peavad jalad kõhu alt välja võtma, et Eesti mahemarjade pähe ei saaks müüa Poola mürgimaasikaid.