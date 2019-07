Einar Ellermaa | Ärge muutke laulupidu! 

Laulupeokontsertide ajal oli väljakul kokku 100 000 inimest. Pühapäeval, nagu ka kahel eelneval üldlaulupeol, on väga raske olnud selles inimmeres liikuda. 100 000 ongi mahutavuse piir. Unustage ära muinasjutt, et kunagi oli seal 300 000 inimest. Laulupeokontserte vaatas ERRi kanalite ETV, ETV2 ja ETV+ vahendusel 522 000 inimest, kes jälgisid ülekandeid vähemalt 15 minutit. Ligi kaheksa tundi kestnud pühapäevast laulupeo ülekannet vaatas ETV vahendusel otse või järele keskmiselt 157 000 inimest. Ühendkooride lõpulaulud tõid tipphetkel ETV ekraanide ette 246 000 inimest. Suvepäeval vaatab kaheksatunnist saadet keskmiselt 160 000 inimest! See on lausa võimatu edu ja näitab, et Eesti inimesed vajavad just niisugust laulupidu väga. Esmaspäeval avaldas laulu- ja tantsupeost põhjaliku ülevaate The New York Times. Kas suudavad Eesti turundamisse pandud miljonid näidata meid maailmale samasuguses valguses?

Kollektiivne psühhoteraapia, mis teeb meid paremaks

Laulupidu ei ole kooride kontsert publikule. Muusik Robert Jürjendal kirjutas Facebookis pärast pidu: „Ilus tunne oli viibida täna selles tohutus rahvameres. Midagi erilist, mida ei oskagi sõnadega seletada… Tabasin korraga end mõttelt, et need ongi ju need eestlased, keda aeg-ajalt üritatakse tülli pöörata. Mul on usku, et laulupidu tasakaalustas meie tunde- ja tarkusekeeli. Hoidkem seda tunnet!“

Laulupidu tõesti ei ole kooride kontsert publikule. See on maailmas ainulaadne nähtus ja olemise viis nimega laulupidu. See on haruldane võimalus tuhandetel koos olla ning koos üksteise hingamist ja hingeliigutust tunda. Olin tuletorni lähedal, kui pühapäeva õhtul algas „Ta lendab mesipuu poole“. Sain kohe aru, et kaasa laulda ei suuda, aga muidu saab nutmata hakkama. Kuid kui üles publiku poole vaatasin ja tuhandeid mobiiltelefonide tulukesi nägin, siis oli kõik. Nägemisteravus langes järsult, nagu keegi hiljem tabavalt ütles. Need variandid, et teeme mitu samasugust kontserti ja ärme lapsi suurte peole lase, närivad selle hingelise ilu puruks.

See murul nii-öelda lesimine on laulupeo oluline osa. Kui ettevaatlikult ja segamise pärast vabandust paludes astuvad inimesed tekkide vahel. Milline üksteisest lugupidamine ja kannatlikkus, kui väljaku kõrval seisev inimmass ei liigu ühes ega teises suunas ehk tekkinud on ummik. See ongi ühtekuuluvustunne. Imeline kollektiivne psühhoteraapia, mis teeb meid paremaks.

Olme on kohati päris ränk, jalgu sirutada ei saa, seistes väsib selg, WC-järjekord on kohutav, aga meeleolu on ülev ja hing hõiskab. Ka Tõnis Lukase veider Lasnamäe peatamise jutt ei rikkunud seda meeleolu. Eriti suure tagantjärele tarkusena võib öelda, et laulu- ja tantsupeo saab teha ka poliitikute kõnedeta.

Diplomaat Merle Pajula kirjutas pärast pidu Facebookis, et lauluväljakult Kadrioru suunas kõndides kuulis ta selja taga kahe noormehe venekeelset vestlust. „Jõudsin endamisi mõelda, et nad ei pruugi end meie rahvuslikus voolus ülearu mugavalt tunda, aga kui nad meist möödusid, nägin, et üks neist oli endale sinimustvalge majalipu ümber võtnud.“