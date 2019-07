MEGAMILJARDÄRI NAINE: piiblisse peaks lisama Trumpi raamatu! 

„Ma lugesin selle proua Adelsoni artikli läbi,“ räägib dr Hoffman, „ja tundub, et tema jutu iva on selles, et juudid peaksid jumaldama president Trumpi nagu nad jumaldavad Estrit. Ma arvan, et proua Adelson usub, et president Trump suudab juudid päästa. Ma arvan, et ta on siiralt hämmingus, et rohkem inimesi ei armasta praegust presidenti nii nagu tema seda teeb.“ Seda võib Adelsoni artiklist tõepoolest välja lugeda, ta kirjutab, et kunagi imestavad ajaloolased kindlasti selle üle, et Trump juutide seas populaarsem pole. Dr Hoffman rõhutab, et USA juudid on selles osas nagu iga teinegi ameeriklaste rühm: kes fännab kogu südamest, kes ei pea teda toredaks, aga mitte ka ohtlikuks ning kes leiab, et president lausa hävitab riiki.