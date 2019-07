Prokuratuur: Kõmmari surma uurimine on lõpusirgel 

Siiani pole kellelegi süüdistust esitatud ja uurmine on kestnud terve aasta, kuid prokuratuur kinnitab, et uurimine käib kui kellavärk.

"Kriminaalasjas on alates menetluse alustamist läbi viidud erinevaid ekspertiise, teostatud hulganisti menetlustoiminguid ja kontrollitud erinevaid versioone sellest, mis täpselt juhtus 19. juuni öösel. Nii ekspertiisid kui ka teised toimingud võtavad paraku aega, kuid saame öelda, et kohtueelne menetlus on lõpusirgel," kinnitati prokuratuurist Õhtulehel.