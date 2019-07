Hanno Pevkur: on normaalne, et peaprokurör vestleb poliitikutega 

Reformierakonna liikmel jagus peaprokurör Lavly Perlingu kohta vaid kiitvaid sõnu. „Minu hinnangul on ta teinud oma tööd hästi ja suure südamega. Ta on alati valmis rääkima poliitikutega, mis ongi üks tema tööülesanne,“ märkis Pevkur. „Ei ole kordagi tundnud või jäänud mulje, et peaprokurör oleks poliitikute poolt mõjutatud.“