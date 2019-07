Eesti uudised VAKTSINEERIMA! „Emad on ära unustanud, kui palju on lapsi maetud.“ Viljar Voog , täna, 19:55 Jaga: M

PROBLEEM: Kui inimene on endale pähe võtnud, et vaktsiinid on ohtlikud, on teda tohutult raske ümber veenda. Foto: David Cheskin/PA Images/Scanpix

Suts ja valmis – tänapäeval Eestis vaktsineerimisse nii enam ei suhtuta. Arstide asemel internetiteadmisi usaldavad vanemad eelistavad oma võsukesi vaktsiini haruharvadest kõrvalmõjudest hoida ja tagajärjeks on see, et Eestis on juuli alguse seisuga tänavu leetritesse haigestunud juba 25 inimest.