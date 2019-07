Armukade teismeline poiss lõikas klassivennal pea maha 

Mathew Borges ja tema tüdruksõber läksid lahku. Peagi leidsid tütarlaps ja Borgese tuttav ning klassikaaslane Lee teineteist. Noored hakkasid koos väljas käima. See, et eksil tekkis keegi uus, ei mahtunud aga Borgesele hinge. 2016. aasta 17. novembril saatis ta neiule tekstisõnumi, milles seisis: „Järgmisel korral kui mind näed, vaata mulle silmadesse, sest see on viimane kord kui neid sellistena näed. Nad on peagi surnud.“

Kaks nädalat hiljem avastas üks koeraga jõe ääres jalutanud meesterahvas kaldaserval jõleda leiu: surnukeha, millel ei paistnud olevat pead ega jäsemeid. See kuulus noorukile, keda politsei ja murest murtud lähedased taga otsisid. See kuulus Leele. Borgese raev armukadedusest oli nii taltsutamatu ja pimestav, et ta lõikas Leed tappes tal käed ja pea maha.

Juba järgmisel päeval võttis politsei ta kinni. Selle aasta 10. juulil saabus pärast pikka uurimist viimaks ka kohtuotsus: eluaegne vangistus. Süüdimõistvale otsusele eelnes Lee ema pisarsilmne kõne, milles ta palus kohtul säästa teiste potentsiaalsete ohvrite elu.