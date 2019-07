Ebateaduse vastu: Prantsuse valitsus lõpetab homöopaatia rahalise toetamise 

Homöopaatia on pseudoteaduslik praktika, mille toime ei ole kriitikute sõnul tulemuslikum kui platseebo kasutamine. Seetõttu otsustasid Prantsuse terviseeksperdid, et edaspidi ei ole tarvis homöopaatilist ravi enam hüvitada. Praegu katab tervisekindlustus 30 protsenti homöopaatilisest ravist. 2021. aastal lõpeb hüvitamine täielikult. 2020. aasta jääb üleminekuajaks, mil toetus langeb poole võrra ehk 15 protsendile.

Prantsuse tervishoiuminister Agnes Buzyn tunnistab, et küllap võib otsus olla ebapopulaarne ning rõhutab, et rahastuse ära võtmine ei tähenda keeldu. Arstid võivad homöopaatilisi ravimeid endiselt välja kirjutada ja patsiendid neid osta. Buzyn rääkis enne otsuse langetamist Prantsuse meediale, et homöopaatia rahastamise eelnõust võib oleneda tema töökoha säilimine, sõnades, et kaalul on riigi valitsuse teaduslik tõsiseltvõetavus.

Ebapopulaarne on otsus tegelikult ka teadlaste ja homöopaatia kriitikute seas. Nemad ei mõista, milleks on vaja aastast üleminekuperioodi. Buzyn sõnas, et see on vajalik selleks, et arstid ja patsiendid olukorraga harjuda jõuaksid.