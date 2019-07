Margus Murakas | Julgen arvata, et MM-ralli Eestisse kindlasti ei satu 

Mis üritus see Rally Estonia ikkagi on? WRC promotsiooniralli nimetus on mingis mõttes näitlik värk, aga kogu sündmus ise motiveerib MM-sarja tehasetiime siin osalema. Selle taga on omakorda kohati kunstlikult tekitatud kiiruskatsete profiilide sarnasus Soome ralliga. Ajastus on samuti sobilik, sest MM-sarjas on pikk paus ja Rally Estoniat võetakse kui testimist. Tegelikult sõidetakse ka testiautodega. Võimalik, et meie rallit kasutatakse teatud agregaatide ja sõlmede proovimiseks, milleks muidu võimalust ei ole. Testimine ongi osalejatele piisav argument, et siia tulla.