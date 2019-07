Mart Soidro | Selleks korraks kõik 

Kõlas arvamus, loodetavasti siiski uitmõte, et tulevikus võiks laulupeoliste arvu vähendada mudilas- ja lastekooride arvelt. Neil on ju oma pidu peale selle. Muidugi, laste arvelt annaks publiku hulka suurendada, võib-olla lisaks ka mõne käimla rajada, millest tunti endiselt suurt puudust.

Nali naljaks. Vaata kust otsast tahes: see on eelkõige noorte pidu, kus on loomulikult koht ka 90aastastel laulumemmedel ja nõks noorematel taatidel, kel veel jaksu „Tuljakut“ tantsida. Nojaa, võib-olla olen ma erapoolik, sest tunnen isiklikult selle laulupeo kõige nooremat osalejat. Sulg on liialt nõder kirjeldamaks, kuidas ühe 5aastase tirtsu süda laulupeo rütmis tuksus.

Sõna sai kultuuriminister

Kui Ants Üleoja lõpetas üheksandat laulupidu järjest Miina Härma „Tuljaku“, sai sõna meie kultuuriminister Tõnis Lukas. Minu jaoks ei olnud selles kõnes midagi šokeerivat, aga ma tunnen meie ministrit ka ligemale 35 aastat. Täitsa rahvuslik-lukaslik kõne oli. Nagu näiteks 1988. aastal Tartu muinsuskaitsepäevadel. Mida keegi sellest välja luges, on muidugi iseasi. Kusjuures naljakas on see, et paljud, kes enne laulupidu avaldasid sotsiaalmeedias nördimust, et laulupeol ei kõla ühtegi Alo Mattiiseni isamaalist lugu, muretsesid pärast kõnet selle pärast, mida võis ministrit kuulates tunda mõni väikene lasnamäelane. Ma ei tea, aga loodan, et rõõmsad olid, kui kuulsid, et ega see ikka õige asi ei ole, kui maju üksteise otsa ehitatakse.

Olen selles kandis – mis küll Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja Manuela Pihlapi väitel on tundmatuseni muutunud (Ringvaade, 9.07.2019) – viimasel ajal tihti matkanud ja võin kinnitada, et vanade koledate majade kõrvale on ehitatud uusi, aga vaata et sama jubedaid. Tõnis Lukas ei sekkunud oma kõnes muidugi munitsipaalehitustegevusse, selleks puudub tal pädevus. Pigem andis ta mõista, et võiks jääda üks püha paik, kuhu kinnisvaraarendajatel pole asja. Ah et lauluväljakule ei plaanitagi midagi ehitada? Vaadates meie tegusat linnapead ning teades tema kultuuritausta ja meelemuutusi (Reidi tee, Tallinna peatänav), ei või milleski enam kindel olla. Muidugi keeras praegune kultuuriminister poliitkorrektsuse mõttes vindi veidi üle. Piisanuks, kui ta kuulutanuks, et Lasnamägi peatatakse ajutiselt. Või osaliselt.

Inimene paraku ei õpi. Oma ülesastumiste pärast on mitmekordsel ministril varemgi pahandusi olnud. Näiteks 1987. aastal ronis diplomand isamaalise kontserdi ajal Tartu raekoja aknale loosungiga „Fosforiidist saia ei saa!“. Pikka pidu tal seal muidugi ei olnud – komsomoli korrakaitse rünnakrühmlaste (KOR) ninamees ja praegune kinnisvaraärimees Neinar Seli säilitas külma närvi, kutsus provokaatori korrale ja informeeris intsidendist Tartu Riikliku Ülikooli parteikomiteed. Nii aeti asju vanasti.

Aga laulupeo juurde tagasi, sest enamik jäi ju peoga rahule. Peale Ahto Lobjaka, kellel on eestlaseks olemisega jätkuvalt teatavaid raskusi. Oma Postimehe arvamusloos (9.07.2019), mis millegipärast paberkandjal ei ilmunud, oli võitleval publitsistil hea meel, et ta ei läinud laulupeole mälestusi otsima. „Eestlasena olnuks mul piinlik kõigi nende mitte-eestlaste ees, kes meile nii palju head soovivad, paljud püsiva osana meie riigist, ja kelle suunas üks riigipea teise järel ei näita üles kõige elementaarsemat viisakust ei laulupidudel ega vabariigi aastapäevakõnedes,“ kirjeldas Lobjakas oma läbielamisi.