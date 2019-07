Seisukoht | Ametnikud, hakake äkki tööle? 

Üks tore telekanal üritab päise päeva ajal küsitavate meetoditega inimestelt raha välja meelitada. Eelkõige on ohvriteks vanemad inimesed, kes ei saa aru, et ka vastamata kõne maksab. Amet ütleb, et olge ettevaatlikud, kuid ikka midagi ei toimu.

Postimees on kirjutanud mürgitatud veega kaevust, kuid jälle teatavad erinevad ametid, et see pole ikka päris nende valdkond.

Maaleht ja Õhtuleht kirjutasid sel nädalal mõlemad, et turgudel Eesti maasikate pähe müüdavad maasikad tulevad kummalisel kombel meie lõunanaabrite juures. Seda on räägitud juba aastaid, aga ametid ärkavad nüüd jälle taas.

Samal ajal arutatakse tõsiselt, et kas nimi tohib või ei tohi olla sooneutraalne. Või kas passis peab olema ema ja isa eraldi välja toodud või ei pea.