IKKAGI TERVISEHÄIRE? Värisemishoogu kartnud Angela Merkel kuulas riigihümni istudes

Angela Merkel on tugev naine, kes peab praegu võitlust oma nõrkusega. Nõrkuse põhjustest on ta aga eelistanud vaikida. Kolmapäeval liigutas Merkel värisemise ajal huuli. Tuntud huultelt lugeja Judith Harter ütles raadiole Antenne Bayern, et liidukantsler kordas mantrana: „Ich schaffe das.“ (“Ma saan hakkama.“). Need sõnad meenutavad põgenikekriisi algust. Nimelt ütles Merkel 31. augustil 2015 põgenikekriisi kohta hiljem legendaarseks muutunud lause: „Wir schaffen das,“ (“Me saame hakkama.“)

Meediaväljaannete küsitletud arstid on aga nagu ühest suust kinnitanud, et eemalt on värisemishoogudele diagnoosi raske panna, sest nad ei tea konkreetseid tervisenäitajaid. Üldjuhul on tohtrid välistanud langetõve või Parkinsoni tõbe. Võimalikuks on peetud nii veepuudust, lokaalset vereringehäiret, kui ravimitalumatust ning kõige tõenäolisemalt avaliselt seismisel esinevat ortostaatilist treemorit ehk rütmilist vastutahtelist võnkuvat liigutust.

Saksamaa valitsus koguneb enne suvepuhkust viimast korda 17. juulil ehk Angela Merkeli 65. sünnipäeval. Pärast seda ootab liidukantslerit kolm nädalat kestev puhkus. Enne seda seisab aga ees pingeline programm nii kodu- kui ka välismaal. Muu hulgas käib Merkel pühapäeval Pariisis, kus tähistatakse rahvuspüha.