Aiandusliit pettusest: väiketootjal napiks ammu oma talu sildiga kaupa 

„Kui see on mingi talu sildi all võõra toodangu müümine, siis see on eriti jõhker. See on tarbija petmine!” teatas maaeluminister Mart Järvik Maalehele. Ta andis veterinaar- ja toiduametile käsu turgudel toimuvast põhjalik ülevaade saada.

Samal teemal Eesti uudised ÕHTULEHE TURU-UURING: kuidas nii, et Eesti maasikad tulevad turule Leedu rekas? Eilne Õhtuleht avalikustas, et turgudel toimuv aiasaaduste päritolupettus ei puuduta vaid Maalehe artiklis nimetatud Valgamaal asuvat Sepakõrtsi talu, mis on kohalikul maasikaturul pigem väiketootja. Avastasime läinud nädalal Tallinna keskturul Leedu kaubaauto, millega ööpimeduses toodud maasikaid müüdi järgmisel päeval valdavalt Eesti marjade sildi all. Samamoodi käiakse Eesti autodega odavamaid marju hankimas Riia turult.

Aiasaaduste kasvatajad ise peavad Maalehes avalikuks tulnud niinimetatud Sepakõrtsi talu juhtumit klassikaliseks päritolu võltsimiseks. „Kui talu kasvatab maasikat kolmel hektaril saagikusega ca kolm tonni hektarilt, siis sellelt pinnalt saadavat kogust pole võimalik läbi terve hooaja Keskturul kolme leti peal oma talu sildi alt müüa,” kirjutas aiandusliidu tegevjuht Raimond Strastin liidu siselistis.

Aiandusliit tegi maaeluministeeriumile ettepaneku täiendada toiduseadust nõudega, mis paneks esmatootjale jälgitavusnõuete täitmise ja müüdud toodangu koguse tõestamise kohustuse.