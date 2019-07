Haljalas surnud väikepoisi naaber: ta oli hästi elava loomuga laps

Lääne-Viru maakond, Haljala aleviku keskus. On kolmapäeva pärastlõuna. Traagilisest sündmusest on möödas veidi enam kui ööpäev. Halli kivimaja ees teevad aega parajaks kaks erariietes politseiuurijat. Kolmas ametnik on kortermajas sees ning küsitleb parajasti naabrit.