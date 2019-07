KUIDAS LUUA KREMLIMEELSEM UUS EUROOPA: Salvini nõunik pidas venelastega salaläbirääkimisi

Paberil pidi kohtumine toimuma miljardi dollari suuruse naftadiili läbirääkimisteks. Leppe varjus aga plaanisid venelased Salvinile ja tolle erakonnale Liiga kümneid miljoneid dollareid süstida. Milleks? Et nood edendaksid Euroopas poliitikat, mis Kremlile meelepärane. Kindlasti on Kremlile meeltmööda näiteks see, et Matteo Salvini on Euroopa Liidu Venemaale kehtestatud sanktsioonide vastu. 2015. aastal näitas ta oma Putini-meelsust Euroopa Parlamendi saalis, kandes Vene presidendi pildiga särki.