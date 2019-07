Norra merre uppunud Nõukogude allveelaevast lekib vette radioaktiivseid ühendeid 

Seni pole uppunud allveelaev mingit tüli tekitanud. Igal aastal mereveest võetud testid näitasid, et radioaktiivsuse tase piirkonnas püsib normaalne. Norra rahvusringhääling vahendab, et äsja esmaspäeval veest võetud proov oli aga ootamatult tõsine: vee radioaktiivsuse tase on tavalisest 100 000 korda kõrgem.