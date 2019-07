ÜLLATUS: õed Brontëd avaldasid teoseid vanaisa musta rahaga 

Branwelli on alati kujutatud džentelmenist kaupmehena, kuid tema tütrest – ning kirjanikest õdede Emily, Anne'i ja Charlotte'i emast – Mariast raamatut kirjutav Sharon Wright on uurimistöö käigus avastanud mehe ärisidemed tagaotsitud roimaritega, keda üks 1791. aasta dokument nimetas oma piirkonna kõige kurikuulsamateks salakaubavedajateks. Aastal 1778 süüdistati Branwelli selles, et ta takistas tolliametnikke oma kodu läbiotsimises.