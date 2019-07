KUST NEED SIIA SAID? Sõdurid leidsid Liibüa mässuliste baasist Prantsuse sõjaväe raketid 

BBC kirjutab, et Liibüas on asjalood rahutud juba mitu kuud. Õieti küll juba 2011. aastast, mil diktaator Muammar Gaddafi troonilt lendas ja elu kaotas. Kuid selle aasta aprillist pole enam üldse kindel, kes riiki õieti juhib: rahvusvaheliselt tunnustatud ametlik keskvalitsus või mässuliste liikumine.

Eriti kibe on valitsusvägede ja mässajate vahel võitlus pealinna Tripoli ümber. Hetkel viibib seal võimul veel valitsus, kuid kindral Khalifa Haftarile ustavad väed piiravad linna aktiivselt. ÜRO toetab riigi oma sõjaväge, kindral Haftari nn Liibüa Rahvaarmeed aga need, kes igatsevad taga Gaddafi aegu. Haftar pole Liibüas mingi uustulnuk, mees oli diktaatori hea semu terveid aastakümneid. Teda toetavad avalikult ka Egiptus ja Araabia Ühendemiraadid, mõnevõrra hillitsetumalt ka Venemaa ja Saudi Araabia. Ühel hetkel, kui Haftari väed eriti edukalt tegutsesid, helistas kindralile isegi USA president Donald Trump ning soovis talle õnne. Nende omavahelised suhted on aga sestsaati jahtunud. Liibüa valitsust toetab enamik lääneriike.

Prantsusmaa eitab, et oleks embargot rikkunud, ent olukorra teeb pingeliseks see, et Prantsusmaa on Liibüa konfliktis võtnud lepitaja rolli. Siiski püsib õhus kahtlus, et salamisi toetavad prantslased pigem Haftari. President Emmanuel Macron oli esimene Lääne riigipea, kes palus Haftari rahukõneluste laua äärde, samuti pommitasid Prantsuse väed Liibüa Rahvaarmee vastu sõdinud Tšaadi opositsioonivägesid Liibüa lõunaosas. Liibüa sõdurite leid ilmselt neid kahtlusi ainult õhutab.