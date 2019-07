Politsei otsib Pärnus kadunud 29aastast Vassilit 

29aastane Vassili vajab toimetulekul abi, ta on 155-160 sentimeetrit pikk ja kõhnema kehaehitusega. Kodust lahkudes olid tal jalas mustad tossud ja hallid dressipüksid, seljas kandis ta halli-mustatäpilist tepitud jopet ning peas oli tal sinine nokamüts.

Politseinikud on suhelnud mehe naabrite ja lähedastega, et välja selgitada tema võimalik asukoht. Kontrollitud on ka ümbruskonda, meditsiiniasutusi ning linnakaamerate videosalvestisi, kuid tema viibimiskohta pole õnnestunud tuvastada.