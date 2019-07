Juhtkiri | Kui valmis oleme uuteks kergliiklusvahenditeks? 

Iseküsimus on, kas ja kuidas peaks elektriliste tõukerataste, rulade jms kasutusnõuded kajastuma liiklusseaduses. Kuigi praegu tõlgendatakse neid kui jalakäijate abivahendeid, võime elektriliste sõiduvahendite populaarsuse tõustes leida end samast olukorrast nagu Pariis, kus jalakäijate turvalisuse tagamiseks on nende vahendite kõnniteel kasutamine tulnud hoopis keelata. Nähtavasti on seal tavaloogika, et kõige olulisem on arvestada aeglasemalt liikuva jalakäijaga, pidanud teed andma elektriliste vahendite kasutajate õigusele sõita igal ajal maksimaalselt lubatud kiirusega. Tallinnas on see muide 20 km/h, ent loodetakse sarnaselt Pärnule tõsta 25 km/h peale – et selliste piirangute kehtestamine on sündinud omavalitsuste ja eraettevõtete koostöös, on iseenesest tunnustamist väärt, ent sedasorti kokkulepetest võib piisata vaid seni kaua, kuni elektrilisi tõukerattaid pole veel piisavalt palju, et nendega liikumine segaks jalakäijat.