Kommentaar Indrek Sirk | Roolijoodiku probleem ei alga rooli istumisest Indrek Sirk, liiklusjurist , täna, 16:06 Jaga: M

Foto: Jörgen Norkroos

Viimastel aastatel on politsei tabanud autoroolist veidi rohkem kui 6000 alkoholi või narkootilisi aineid tarbinud juhti. See teeb ca 20 ohtlikku inimest päevas. Joobes juhid põhjustavad inimkannatanutega liiklusõnnetusi aastas ca 150 ehk keskmiselt kolm õnnetust nädalas. Politsei kontrollib „Kõik puhuvad“ politseioperatsioonidel meie teedel igal aastal ca 700 000 juhti, neist 0,9 protsenti on alkoholi tarvitanud. „Kõik puhuvad“ politseioperatsioonid annavad statistilise ülevaate, kuna ei kontrollita vaid reede õhtuti, vaid eri aegadel. Juhiloa omanikke on 640 000 ning pidevalt kindlustatud sõidukeid üle 700 000. Eestis elab 1,3 miljonit inimest ning hukkunute arvult oleme Euroopa keskmisel tasemel.