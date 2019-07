KULD AJAS TAPMA: Paapua Uus-Guineas hukkus hõimudevahelises konfliktis mitu last ja rasedat naist 

Tegemist on Paapua Uus-Guinea lähiajaloo veriseima hõimudevahelise konfliktiga, kirjutavad BBC ja Reuters. Mitu päeva kestnud tapatalgud olid vastastikused, kuid külade vahel leegitsev viha ei saanud alguse äsja, vaid on kestnud aastaid.

Pühapäeval ründasid relvastatud mehed üht küla, kus esialgseil andmeil tapsid maha neli meest ja kolm naist (tegelikud arvud võivad olla suuremad - toim.). Järgmisel päeval tegid rünnaku ohvriks langenud küla elanikud vastulöögi ning tapsid seal kuusteist naist ja last. Kaks tapetud naist olid rasedad. Jõhkardid hakkisid nad tükkideks nii, et mitut ohvrit polnud võimalik äragi tunda, seejärel toppisid ohvrid riidest kottidesse ja sidusid need postide külge.

Paapua Uus-Guinea peaminister James Marape mõistis rünnakud karmilt hukka ja lubas kurjategijaid karistada. Ka ei mõista ta, kuidas on võimalik, et Hela politsei nii alamehitatud on. „Kuidas saab üks 400 000 elanikuga provints üldse seadus- ja korrapäraselt toimida, kui neil on alla 60 politseiniku ja siis vahel sõjaväe ja politsei operatsioonid, millest pole enam kasu kui plaastrist haaval!“ pahandas Marape.