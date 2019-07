Seisukoht | Elu nagu märul 

Populaarsel sõidujagamisplatvormil sai võetud parima hinna pakkuja ning järgmisel hetkel olin juba väikses siltideta Yarises ja Tallinn-Tartu maanteel. Kõik läks hästi, kuni üks valge kaubik otsustas mu sohvrile ette keerata nii, et ta pidi suisa äkkpidurdama. Vene hingega mehele ei andnud see rahu. Ta läks tagasi tegema. Aga ta ei arvestanud, et ka kaubikus oli lühikese süütenööriga vend.

Algas tagaajamine. Kõigepealt sõitis kaubik meil tagumikku, tuututas, seejärel aga kihutas meist mööda ning pani pidurid põhja ja ohutuled peale. Mees tahtis keset põhimaanteed, kus autod sõidavad 110 km/h, arveid klaarida.

„Debiil!“ hüüatas taksojuht ning kihutas mööda. Kiirused tõusid vähemalt 160 km/h-ni, aga ta ei suutnud kaubikut maha raputada. Ta jälitas meid üle 20 kilomeetri ühte väikesesse alevisse, kiirused jätkuvalt suuremad kui lubatud. Seal raputasime ta maha, sest ma juhatasin taksojuhi peidetud tupiktänavasse.

Juht vabandas ja sõimas kaubiku juhti uuesti debiilikuks. Ma nõustsin pikema jututa. Surisesin adrenaliinist ja olin rahul, et terve nahaga pääsesin. Kuidas sa hakkadki midagi ütlema, kui teine on keskendunud sõitmisele? Kriitika võib rütmi sassi lüüa ning sõiduviga on kerge tekkima. Tuli loota parimat.